https://news.day.az/tourism/1585367.html В Анталье автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик
В Анталье автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик
Микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком у города Аланья в турецкой курортной провинции Анталья. Погибли 2 человека, в том числе гид, гражданин Украины, 12 пострадали, сообщил в воскресенье телеканал Haber Global, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По версии полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который врезался в стоявший на перекрестке грузовик.
На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы, сообщила телекомпания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре