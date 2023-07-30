В Анталье автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик

Микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком у города Аланья в турецкой курортной провинции Анталья. Погибли 2 человека, в том числе гид, гражданин Украины, 12 пострадали, сообщил в воскресенье телеканал Haber Global, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По версии полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который врезался в стоявший на перекрестке грузовик.

На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы, сообщила телекомпания.