Тайфун парализовал японскую авиа-индустрию

По меньшей мере 360 авиарейсов отменены в среду в Японии из-за тайфуна "Канун", который находится к востоку от острова Кюсю.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным железнодорожного оператора JR Kyushu, на юго-западе страны была полностью остановлена работа веток скоростных железных дорог "синкансэн". Отмечается, что на данный момент сроки возобновления скоростного железнодорожного движения не могут быть спрогнозированы из-за нестабильной ситуации с погодными условиями.

По сообщениям энергетической компании Kyushu Electric Power, более 17 тыс. домов в четырех юго-западных префектурах страны остались без света из-за обрывов линий электропередачи.

"Канун", который уже больше недели бушует на юге Японии, вызвал проливные дожди на островах Окинава и Кюсю. Также из-за последствий тайфуна на прошлой неделе в Японии погибли два человека, более 50 пострадали.