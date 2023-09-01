Туристов в Тайланде напугали новым вирусом

Таиланд продолжает следить за мутациями ковида - и медики страны напугали всех новым обнаруженным вирусом, точнее очередным "подвариантом" Omicron HK.3.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, о первых случаях обнаружения его в стране сообщил Департамент медицинских наук (DMS). Новый штамм Covid-19 был обнаружен у двух членов семьи в Бангкоке. Вирус пока не проверен на тяжесть течения заболевания и лёгкость передачи, но в целом медики не обещают более сложного его течения.

Как заявил глава DMS, доктор Супакит Сирилак, обраруженный вирус поразил 65-летнего мужчину и 11-летнюю девочку, членов одной семьи. У обоих пациентов наблюдались легкие симптомы, и с тех пор они полностью выздоровели.

"Преждевременно делать вывод о том, окажется ли штамм HK.3 более вредным, чем другие подварианты Omicron", - также заявил он. Это заявление было сделано в ответ на растущую обеспокоенность, вызванную отчетом, в котором утверждается, что скорость распространения нового штамма на 66% выше, чем у нынешних. "Мы обнаружили только два подтвержденных случая. Еще слишком рано делать такой вывод. Нам следует подождать пару недель, чтобы ситуация прояснилась", - добавил он.

По данным Супакита, наиболее распространенным вариантом Covid в Таиланде является XBB.1.16 от Omicron, на который приходится 39,66% случаев заражения Covid, за ним следуют XBB.2.3 с 16,39% и XBB.1.9.1 с 14,66%. Туристов он также успокоил, что хотя вариант EG.5 потенциально может стать доминирующим благодаря своей способности к распространению, нет никаких доказательств того, что это более серьезное заболевание.