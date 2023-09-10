Почему распространенная традиция благодарить пилотов является грубостью

Существует целый ряд вещей, которые могут раздражать пилотов и экипаж самолета во время рейса, и даже восприниматься ими как неприятная грубость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, британская эксперт по этикету рассказала, почему лучше не хлопать в ладоши при посадке самолета, пишет издание Daily Star.

В полетах на самолете туристов больше всего раздражают напивающиеся попутчики и снятая обувь, но у пилотов и членов экипажа свой взгляд на ситуацию, и больше всего им не нравятся другие моменты. Эксперт по этикету Джо Брайант утверждает, что это аплодисменты после приземления самолета. Пилоты и бортпроводники видят в этом грубость, проявление недоверия и даже сарказма.

"Аплодисменты не обязательны после приземления и являются грубостью по отношению к пилотам. Если приземление хорошее, аплодисменты предполагают удивление таким мастерством. Если приземление плохое, аплодисменты будут оскорбительно саркастическими", - сказала Джо Брайант.

Хотя аплодисменты при приземлении самолета становятся все более распространенным явлением, есть более вежливые способы выразить свою признательность. Например, просто сказать спасибо при выходе из самолета.

Злить экипаж самолета не стоит по множеству причин, тем более что они могут своеобразно отомстить грубиянам. На форуме Reddit несколько работников авиакомпаний признавались, что прибегают к "опылению сельскохозяйственных культур" в качестве наказания самых злостных нарушителей. Это когда человек пускает газы, стоя рядом с кем-то, а затем уходит.

Чтобы, наоборот, добиться расположения бортпроводников можно принести им небольшой подарок, например, коробку шоколадных конфет или подарочную карту кафе. В ответ есть вероятность получить бесплатное повышение класса обслуживания, говорят стюардессы. "Принесите небольшой подарок бортпроводникам. Шоколад, пончики, подарочные карты Starbucks. Они будут баловать вас закусками и напитками на протяжении всего полета", - написала одна из них на форуме.

Пассажир, попробовавший этот трюк, добавил: "Если вы путешествуете первым классом, вам дадут дополнительные подушки, одеяла, матрас, тапочки и пижамы, ваш стакан всегда будет полон, и для вас приберегут вашу любимую закуску. Если вы путешествуете экономом, вы можете получить первоклассную еду, бесплатные закуски, которые обычно покупают, бесплатные алкогольные напитки и т. д. Это того стоит".