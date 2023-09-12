AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года. Авиакомпания будет выполнять полеты четыре раза в неделю.

С графиком полетов на указанные рейсы можно ознакомится на официальном сайте компании www.azal.az. Авиабилеты также доступны в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.

Минск - красивый и исторический город, полный уникальных достопримечательностей и уютных парков.