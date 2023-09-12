https://news.day.az/tourism/1597244.html AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск
AZAL в октябре открывает рейсы из Баку в Минск
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) открывает регулярные рейсы из Баку в Минск, столицу Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку планируется совершить 1 октября 2023 года. Авиакомпания будет выполнять полеты четыре раза в неделю.
С графиком полетов на указанные рейсы можно ознакомится на официальном сайте компании www.azal.az. Авиабилеты также доступны в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.
Минск - красивый и исторический город, полный уникальных достопримечательностей и уютных парков.
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