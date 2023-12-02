ООН ожидает значительные улучшения в сфере международного туризма до конца года

Международный туризм к концу 2023 года восстановится почти на 90% от уровня допандемийного 2019 года, с января по сентябрь в мире было совершено 975 млн туристических поездок, что на 38% больше, чем за тот же период годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В третьем квартале 2023 года страны мира приняли на 22% больше туристов, чем за тот же период 2022 года. Число международных туристских прибытий достигло 91% от уровня 2019 года. Во втором квартале этот показатель составил 92%, а в целом в январе-сентябре 2023 года международный туризм восстановился на 87% от уровня 2019 года. Эти показатели говорят о том, что по итогам года число международных туристских прибытий достигнет почти 90% от допандемийного уровня. При этом многие страны уже восстановили турпоток и даже превысили показатели 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным UNWTO, лидируют по темпам восстановления Ближний Восток, Европа и Африка.

"Ближний Восток продолжает лидировать по темпам восстановления среди регионов мира в относительном выражении: за девять месяцев 2023 года число прибытий на 20% превышает допандемический уровень. Он остается единственным регионом мира, который за этот период превзошел уровень 2019 года", - говорится в сообщении.

Европа, по данным организации, в январе-сентябре приняла 550 млн иностранных туристов или 56% от общего числа туристов в мире. Это составляет 94% от допандемийного уровня. Быстро восстановиться региону позволил высокий спрос на поездки внутри самой Европы, а также из США.

Африка восстановила 92% допандемийного турпотока, а количество прибытий в Америку достигло 88% от показателей 2019 года за этот период.

Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему отстает от других частей мира из-за медленного открытия стран после пандемии. При этом в Южной Азии ситуация заметно лучше, чем в Северной - 95% восстановления против 50%.

Расходы на международные путешествия в мире также растут. По прогнозу UNWTO, к концу года они достигнут $1,4 трлн, что составит 93% от уровня допандемийного 2019 года - $1,5 трлн.

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