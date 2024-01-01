AZAL начинает полеты в еще один аэропорт Лондона

С 31 марта этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начинает полеты в расположенный в Лондоне (Великобритания) аэропорт Гатвик.

Об этом сообщили Day.Az в AZAL.

Согласно данным, AZAL будет выполнять рейсы в аэропорт Гатвик трижды в неделю (по воскресеньям, средам и пятницам).

Ряд авиакомпаний пользуется Гатвиком из-за низких тарифов и переполненности аэропорта Хитроу.

Рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в лондонский аэропорт Хитроу выполняются на современном самолете Boeing-787 Dreamliner три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Напомним, что недавно AZAL открыл новые рейсы в Доху и Пекин.

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