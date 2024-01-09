На пляжи Хургады вернулась гигантская акула

В прибрежных водах курортной Хургады снова замечена акула. Однако на этот раз речь идёт не о кровожадном виде хищника, а о представителе китовых, которого ранее туристы уже видели у берегов курортного города. Теперь акула вернулась и стала объектом фотоснимков отдыхающих, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Как отметило египетское издание El Watan News, удивительное событие произошло на пляжах Хургады: морской великан весом 30 тонн и длиной до 12 метров приплыл к берегам курортного города, чем порадовал туристов. Доктор Махмуд Моати из Института морских наук в Хургаде отметил, что это событие не удивительно, ведь чистота морской среды в Красном море создаёт идеальные условия для возвращения этой уникальной акулы. Эксперт подчеркнул, что несмотря на внушительные размеры, эта акула не агрессивна и не опасна для людей: у неё нет зубов и предпочитает питаться мелкой рыбой и водорослями.

Бахлул - так называют морского гиганта в Египте - стал настоящей звездой благодаря тому, что охотно плавает с дайверами и "позирует" для их камер. Они фотографируют себя на фоне особи и публикуют снимки в социальных сетях. Это привлекает всё новых и новых путешественников в Хургаду, которые, озадачившись эффектными снимками коллег, спешат приехать на курорт.

По мнению экспертов, этот пассивный и медлительно двигающийся вид появился примерно 60 млн лет назад. Несмотря на свои внушительные размеры и огромный рот, рыба, подобно киту, в основном питается планктоном, микроскопической флорой, мелкими животными и рыбой. Впрочем, несмотря на то, что китовые акулы считаются мирными, были случаи, когда туристы получали травмы от ударов их хвостов, когда пытались удержать гиганта или причить ей боль.

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