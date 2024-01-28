Самый большой круизный лайнер в мире отправился в плавание

Американцы Джейсон и Алиса копили на это путешествие весь год. Билет на этот морской круиз стоит недешево - от 2 тысяч долларов. Но чтобы побывать на самом большом в мире лайнере, многие готовы отдать и не такие деньги. В свое первое плавание по Карибам огромный корабль отправляется из порта в Майами.

Внутри плавучего гиганта - целый город. Отель с десятками баров и ресторанов с блюдами из самых разных уголков земного шара. Здесь - ледовая арена, театры, казино, семь бассейнов, бизнес-переговорные, а также общая зона для прогулок под гигантским стеклянным куполом. Есть площадки для занятия практически любым видом спорта...

"На лайнере мы занимаемся скалолазанием посреди океана", - рассказывают путешественники.

"Это гораздо больше, чем просто круизный лайнер. Здесь вы проведете лучшие каникулы, которые когда-либо были у вас. И совсем неважно, какое у вас настроение или чем хотите заняться - вне зависимости от возраста вы найдете себе дело", - говорят они.

А заодно и посмотреть Мексику, Гондурас и Багамы. Маршрут именно такой. Гигантское судно обошлось круизной компании в 2 миллиарда долларов. Для работы на таком корабле наняли огромный экипаж. Больше 2 тысяч человек выполняют прихоти пассажиров. Их на 20-палубном лайнере - 6 тысяч!

И все это, к слову, дешевле, чем люкс-каюта печально известного "Титаника", с которым современное круизное судно сразу принялись сравнивать. "Икона морей", что вполне очевидно, во всем превосходит плавучего гиганта XX века. Тяжелее аж в пять раз. Выше почти в два раза. Длиннее на 100 метров. В совокупности почти как три футбольных поля. Вмещает на 6 тысяч больше пассажиров.

"Икона морей" - идеальное место для незабываемого отдыха, и наша главная цель - создать такие впечатления за счет наличия разнообразных площадок. Так что это универсальное место, где каждый сможет найти себе развлечение по душе", - отметил главный инженер Icon of the Seas Стиг Эриксен.

Риска столкнуться с айсбергом по аналогии с тем же "Титаником" нет. Весь маршрут проходит по Карибскому бассейну, да и систему навигаций спустя столетие значительно усовершенствовали. Учли, конечно, и главный страх пассажиров после кинохита Джеймса Кэмерона. На этот раз жилетов и мест в спасательных шлюпках хватит на всех.

Но вот за безопасность за бортом никто не ручается. Экологи единогласны, что никакие передовые технологии по очистке сбрасываемых вод и даже переход нового судна на жидкий газ не защитят мировой океан от загрязнений.

Несмотря на то что выбросы углекислого газа примерно на 25 процентов меньше, чем у обычного топлива, СПГ состоит в основном из метана - "мощного" газа, который с течением времени удерживает в атмосфере даже больше тепла, чем углекислый газ.

Впрочем, несмотря на все протесты экоактивистов, продажи билетов открыты на два года вперед. К рекламной кампании привлекли даже одного из самых дорогих футболистов - Лионеля Месси. Единственная ложка дегтя: недавно выяснилось, что не все детали лайнера, в том числе огнеупорные панели, имеют необходимые сертификаты качества. Но пока это никого от путешествия не останавливает.

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