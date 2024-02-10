Туристка поехала в отпуск в Кению и попала в аварию с грузовиком после прилета

Британская туристка поехала в отпуск в столицу Кении, город Найроби, и попала в аварию с участием грузовика сразу после прилета. Об этом сообщает The Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что женщину встретил в аэропорту ее друг, вместе с которым она села в такси. По дороге до Найроби легковая машина врезалась в мчавшийся навстречу грузовик. Оба пассажира не смогли выжить, а находившийся за рулем мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Согласно результатам предварительного расследования, водитель такси свернул со своей полосы движения. Именно в этот момент и произошло столкновение.

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