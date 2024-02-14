Авиарейс Кутаиси-Барселона был прерван

Самолет авиакомпании Wizz Air, летевший из Кутаиси в Барселону, вернулся в международный аэропорт Кутаиси вскоре после вылета из-за звонка о взрывном устройстве на бортую

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в администрации аэропорта.

Пассажиры были незамедлительно эвакуированы в безопасное место. На месте работают саперы и кинологи.

"Сейчас мы уже получили информацию от авиакомпании, что поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Самолет сразу же вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета", - отмечают местные СМИ.

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