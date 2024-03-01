https://news.day.az/tourism/1641411.html Российская авиакомпания запускает рейс из Омска в Баку
Российская авиакомпания запускает рейс из Омска в Баку
Российская авиакомпания ИРАЭРО начала продажу билетов на рейс Омск-Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба аэропорта Омска.
Согласно информации, первый рейс в Баку будет осуществлен 2 апреля.
Рейс будет выполняться на самолете SSJ 100.
Отметим, что рейсы из Омска в Баку последний раз выполнялись в 2014 году.
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