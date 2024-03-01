Российская авиакомпания запускает рейс из Омска в Баку

Российская авиакомпания ИРАЭРО начала продажу билетов на рейс Омск-Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба аэропорта Омска.

Согласно информации, первый рейс в Баку будет осуществлен 2 апреля.

Рейс будет выполняться на самолете SSJ 100.

Отметим, что рейсы из Омска в Баку последний раз выполнялись в 2014 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!