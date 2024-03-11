Lufthansa отменит 1 тыс. рейсов

Забастовки бортпроводников авиакомпании Lufthansa 12 и 13 марта станут причиной отмены 1 тыс. рейсов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя перевозчика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Наибольшее число вылетов - 600 - будет аннулировано в крупнейшем аэропорту ФРГ - франкфуртском. Аэропорт Мюнхена не сможет обслужить 400 рейсов.

Профсоюз UFO требует увеличить зарплату для 18 тыс. бортпроводников Lufthansa и почти 1 тыс. сотрудников Lufthansa Cityline. Кроме того, UFO хочет добиться для них компенсационной выплаты в связи с инфляцией в размере €3 тыс.

7 и 8 марта в Германии проходила забастовка сотрудников наземных служб Lufthansa. С начала 2024 года забастовки уже обошлись авиаперевозчику примерно в €100 млн.

В ФРГ череда забастовок транспортников не прекращается вторую неделю подряд. С 11 по 13 марта - параллельно с бортпроводниками - будут бастовать машинисты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!