Фуад Нагиев призвал разработать стратегию сотрудничества между тюркскими государствами

Для сохранения культурного наследия Шелкового пути необходимо разработать стратегию сотрудничества между тюркскими государствами.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев в ходе состоявшейся в университете АДА международной конференции на тему "Изучение и сохранение исторического и культурного наследия Тюркского мира с точки зрения ЮНЕСКО".

"Более 1,5 тысячи лет существует "Великий Шелковый Путь", который является важным наследием человечества, особенно для тюркских народов. Тюркским государствам необходимо разработать совместные стратегии для защиты культурного наследия Шелкового пути и стимулирования развития туризма", - отметил он.

Нагиев подчеркнул что в связи с этим необходимо усиленное партнерство с международными организациями, такими как ЮНЕСКО и ООН, в области туризма, осуществление совместных проектов и проведение мероприятий, посвященных истории Шелкового пути.

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