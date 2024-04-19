Пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов ждал помощи

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand получил сложный перелом ноги, когда пошел в туалет во время турбулентности. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал NZ Herald.

Инцидент произошел на борту пассажирского лайнера, совершавшего перелет из Бали в Окленд. Двое немецких туристов летели вместе, после набора высоты один из мужчин направился в туалет. Когда он возвращался на свое место, самолет попал в зону турбулентности, пассажир потерял равновесие и сильно ударился.

Семь часов полета пострадавший мучился от сильной боли. После приземления медики поднялись на борт и доставили туриста в больницу. Выяснилось, что он получил переломы большеберцовой и малоберцовой костей.

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