Отели начали предлагать туристам оригинальную «терапевтическую процедуру»

Отели начали предлагать туристам крикотерапию - оригинальную "терапевтическую процедуру" предложил туристам спа-отель Armathwaite Hall в Озерном крае на северо-западе Великобритании. Отель, расположенный на озере Бассентуэйт, выделил для этой практики часть своей обширной лесной территории подальше от других туристов, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Целью практики является "облегчение эмоционального напряжения, уменьшение беспокойства и воспитание глубокого чувства эмоционального облегчения и благополучия", сообщает британская пресса. Как заявила Лорела Мовилеано, менеджер спа-центра Armathwaite Hall Hotel & Spa: "Требования современной жизни могут нанести ущерб как нашему физическому, так и психическому благополучию. Хотя наш спа-центр предлагает омолаживающие и расслабляющие процедуры для облегчения стресса, бывают моменты, когда требуется более нетрадиционный подход. На территории нашего обширного частного леса площадью 400 акров мы создали убежище, где наши гости могут без извинений быть самими собой и высвободить сдерживаемые эмоции", - заявила она.

Желающим поучаствовать в "вековой нетрадиционной практике" которая "позволяет нашим гостям освободиться от эмоционального и физического напряжения, полностью погрузившись в путь к релаксации и самопознанию" предлагается предпринять несколько простых действий. Они должны выйти в парк, дойти до места проведения терапии, "сделать глубокий вдох... посмотреть на небо... и закричать".

Помимо "крикотерапии" отель предлагает другие оздоровительные пакеты, такие как купание в лесу, которое предполагает медитацию и общение с природой, и купание в лунном свете, где туристы могут отдохнуть под звездами. Также в программе прогулки с альпаками, стрельба из лука и разнообразные сплавы. Правда, как добавляют в СМИ, счета отеля также заставят "пережить катарсис".

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