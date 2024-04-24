В международном аэропорту Норфолка пассажир попытался сесть на рейс с заряженным пистолетом и был задержан сотрудниками Управления транспортной безопасности (TSA). Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренней безопасности США.

Отмечается, что как только житель Флориды вошел на контрольно-пропускной пункт, рентгеновский аппарат обнаружил в его ручной клади оружие с 13 патронами. Его изъяли, а мужчине предъявили обвинения. Теперь американцу грозит штраф в размере до 15 тысяч долларов.

"Этот путешественник упаковал свое огнестрельное оружие в футляр, однако ему нужно было предпринять еще несколько важных действий, - объяснил директор TSA в аэропорту Робин "Чак" Берк. - Ему нужно было убедиться, что огнестрельное оружие разряжено, а затем положить его в запертый ящик и отнести представителю авиакомпании".

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