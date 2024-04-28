Туристка упала в кратер вулкана

Путешественница из Китая упала в кратер вулкана во время фотосессии, женщина зацепилась длинной юбкой за камни. Как передает Day.Az, об этом сообщает Metro.

В восточной провинции острова Ява, путешественница из Китая сорвалась в кратер вулкана. Девушка вместе с группой туристов и супругом поднялась к кратеру вулкана Иджен.

Путешественники планировали посмотреть закат, муж китаянки фотографировал супругу на краю кратера, в какой-то момент девушка зацепилась длинной юбкой за камни и сорвалась вниз с высоты 250 метров. На место были вызваны медики, спасательная операция длилась почти два часа, врачи не смогли помочь пострадавшей.

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