В Китае раскрыли дату начала туристических полетов в космос

Китайская государственная компания CAS Space объявила о намерении начать коммерческие суборбитальные полеты в 2028 году. Об этом сообщает информационное агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточнили в CAS Space, испытания "космического туристического корабля" пройдут в 2027 году. Согласно представленным характеристикам, лайнер сможет брать на борт до семи пассажиров. Их разместят в салоне с четырьмя панорамными окнами.

Компания планирует организовывать запуски каждый 100 часов из недавно построенного аэрокосмического парка с 10 кораблями, которые будут посменно доставлять путешественников к границе космоса. Стоимость одного билета составит около 3 млн юаней, или $415,1 тыс.

Компания CAS Space со штаб-квартирой в Гуанчжоу была основана в 2018 году. Контрольный пакет акций предприятия принадлежит крупнейшему государственному научно-исследовательскому институту КНР - Китайской академии наук.

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