Казахстанcкий туроператор хочет включить Азербайджан в микс-туры

Казахстанская туроператорская компания "Тумар-Транс" хочет включить Азербайджан в микс-туры.

Об этом сказала Trend президент казахстанской национальной ассоциации индустрии туризма, а также президент туроператорской транспортной компании "Тумар-Транс" Раушан Шамиль, передает Day.Az.

"Нас сейчас особо интересуют микс-туры. До пандемии китайцы, которые улетали в третьи страны через Казахстан, могли находиться без визы на территории страны. Чтобы в рамках этих 72 часов китайцы оставались в Казахстане, мы делали микс-туры Казахстан плюс Узбекистан. И вот таким образом мы начали готовить вот эти микс-туры. И у нас сейчас с Узбекистаном очень хорошее отношение, мы хорошо продаем узбекистанское направление. Мы также продаем направление Казахстан-Кыргызстан. Поэтому в данный момент наши туры для китайцев включают три страны - Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Мы планируем также добавить в этот перечень Азербайджан", - отметила она.

По ее словам, наличие прямых рейсов между Азербайджаном и Казахстаном позволяет думать о таком варианте.

"Сейчас рейсы в Баку осуществляются только из Астаны. По определенным причинам алматинский рейс был временно снят. Но, я думаю, скоро должны его возобновить, потому что есть запросы и в Баку, и из Баку. Я думаю, что мы должны это все посмотреть, отработать", - подчеркнула она.

Отметим, что в 2023 году Азербайджан посетили 58 072 казахстанских туриста, что на 91 процент больше, чем за тот же период 2022 года (30 350).

Кроме того, с января по апрель 2024 года свыше 22 тысяч казахстанских туристов посетили Азербайджан.

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