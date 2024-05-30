Агентство по туризму ставит цель довести число туристов из-за рубежа до 4 млн человек

Государственное агентство Азербайджана по туризму ставит цель довести число туристов из-за рубежа до 4 миллионов человек.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе второго инвестиционного форума "SEA BREEZE INVESTMENT FORUM", посвященного возможностям корпоративных и частных инвестиций в недвижимость Азербайджана

"В качестве основных целей агентства обозначены увеличение доли сектора туризма в ВВП, в том числе доведение числа прибывающих туристов из-за рубежа в Азербайджан до 4 миллионов человек к 2026 году и увеличение числа внутренних туристов до 6 миллионов человек",- сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!