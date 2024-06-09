Япония построит антитуристический забор на смотровой площадке горы Фудзи

Высокий металлический забор будет построен, чтобы контролировать неуправляемых туристов, которые раздражают местных жителей в популярном месте для фотографирования на горе Фудзи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на японские СМИ, жители жалуются на то, что иностранные туристы выходят на дорогу в поисках идеального снимка высочайшей вершины Японии.

Но люди перебегают дорогу, чтобы попасть на свободное место между двумя полосами движения, говорит Харухито Йошизаки, сотрудник отдела туризма города Фудзи, префектура Сидзуока. Чтобы предотвратить такое рискованное поведение, власти уже установили невысокие металлические леса и знаки, призывающие людей держаться подальше от этого участка дороги.

По словам властей, они планируют возвести ограждение из металлической сетки высотой 1,8 метра вокруг территории к концу июня.

В Японию приезжает рекордное количество иностранных туристов, и по мере того, как фотографии, сделанные в этом месте, распространяются в социальных сетях, толпы людей резко возросли в последние недели.

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