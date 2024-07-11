На Сицилии в аэропорту отменили десятки рейсов

Сегодня в аэропорту Катании на Сицилии отменили или задержали десятки рейсов из-за вулкана Этна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на испанское новостное агентство EFE, до конца дня возможны перебои в работе аэропорта, но он по-прежнему остается открытым. Некоторые самолеты перенаправили на посадку в Палермо.

В национальном институте геофизики и вулканологии Италии подтвердили постепенное усиление активности в одном из кратеров Этны. Сообщается, что выброшенный в четверг столб пепла рассеивается в южном направлении.

Этна - стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии. Это самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. Вулкан занимает территорию площадью 1190 квадратных километров, таким образом являясь самым большим активным вулканом Италии.

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