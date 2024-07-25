Азербайджан поднялся в рейтинге паспортов мира

Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley & Partners, передает в четверг Day.Az.

Согласно рейтингу, Азербайджан занял 69-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущей оценкой. Граждане республики могут посещать без визы 71 страну.

Отметим, что Сингапур вновь сохранил лидерство самых сильных паспортов мира. Так, его граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 195 стран (из 227 проанализированных).

Франция, Германия, Италия, Япония и Испания расположились на 2-м месте с безвизовым доступом в 192 страны. Третье место поделили семь стран: Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция (191 безвизовое направление).

Рейтинг замыкают Ирак (31 безвизовое направление), Сирия (28 безвизовых направлений) и Афганистан (26 безвизовых направлений).

Отметим, что паспортный индекс Henley - это оригинальный и наиболее авторитетный рейтинг всех паспортов мира по количеству направлений, куда их владельцы могут попасть без предварительной визы. Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений, предоставляя пользователям самую обширную и достоверную информацию об их глобальном доступе и мобильности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!