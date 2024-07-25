Азербайджан поднялся в рейтинге паспортов мира
Опубликованы данные индекса паспортов мира от компании Henley & Partners, передает в четверг Day.Az.
Согласно рейтингу, Азербайджан занял 69-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущей оценкой. Граждане республики могут посещать без визы 71 страну.
Отметим, что Сингапур вновь сохранил лидерство самых сильных паспортов мира. Так, его граждане могут посещать без визы или с визой по прибытии 195 стран (из 227 проанализированных).
Франция, Германия, Италия, Япония и Испания расположились на 2-м месте с безвизовым доступом в 192 страны. Третье место поделили семь стран: Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция (191 безвизовое направление).
Рейтинг замыкают Ирак (31 безвизовое направление), Сирия (28 безвизовых направлений) и Афганистан (26 безвизовых направлений).
Отметим, что паспортный индекс Henley - это оригинальный и наиболее авторитетный рейтинг всех паспортов мира по количеству направлений, куда их владельцы могут попасть без предварительной визы. Индекс включает 199 паспортов и 227 туристических направлений, предоставляя пользователям самую обширную и достоверную информацию об их глобальном доступе и мобильности.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре