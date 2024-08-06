Пляжные запреты Средиземноморья которые важно знать

Пляжные запреты на курортах Средиземноморья, о которых должны знать все, представило для туристов издание schengen.news. По его данным, за последний год на многих популярных пляжах Европы произошли изменения, и чтобы не попасть на деньги, туристу лучше иметь представление о запретах, передает Day.Az.

Подробности по странам таковы:

Испания:

Во многих регионах страны на пляжах введены ограничения, которые могут касаться одежды, содержания берегов и поведения туристов в целом.

В таких местах, как Барселона, Малага и Пальма-де-Майорка, запрещено носить купальники за пределами пляжей и бассейнов, как и в Сорренто в Италии. При этом любители занимать лежаки полотенцем рискуют получить штраф на некоторых курортах - например, в Бенидорме. А в соседнем Кальпе отдыхающим, которые устанавливают зонтики, шезлонги или гамаки до 9:30 утра, грозит штраф в размере до 250 евро. А Бенидорм также запретил купаться и спать на пляже с полуночи до 7 утра. Туристы могут быть оштрафованы на сумму до €1200, если будет установлено, что они не соблюдают правила.

Кроме того, в Барселоне запрещено курение на пляже. Нарушителям этого правила грозит штраф в размере €30. Эта мера была инициирована в качестве альтернативы для сокращения количества окурков на пляже.

Запреты в столице Каталонии есть не только на пляжах. В 11 ресторанах Барселоны ввели новый дресс-код для посетителей пляжей, запретив вход посетителям с футбольной атрибутикой. Также под запретом топы без бретелек, аксессуары, купленные у уличных торговцев, и любая одежда с логотипами алкогольных брендов. Однако штрафа за это не грозит.

Испании же принадлежит самый вызывающий споры запрет: Галисия, автономный муниципалитет в Испании, решил штрафовать тех, кто мочится или отправляет физиологические потребности в море. Галисийский город Виго оштрафует нарушителей на общую сумму €750.

Италия:

Купальники вне пляжей и бассейнов запрещено носить в Сорренто - под угрозой штрафа в €500. На Сардинии турист может "попасть под раздачу" за пляжное полотенце - на пляже Спаггиа делла Пелоза на Сардинии, местные власти ввели правило, запрещающее приносить с собой полотенца для принятия солнечных ванн, поскольку они задерживают слишком много песка. Кроме того, на этом пляже действует ограничение на количество посетителей в день (1500 человек в день) и взимается плата за вход в размере 3 евро. Такие места, как Лу-Импосту и Брандинки на Сардинии, также имеют дневной лимит посетителей: допускается не более 1500 и 3300 посетителей в день соответственно.

Впрочем, туристам и вовсе запрещено ступать на пляж Спьяджа Роза, розовый пляж, который является одним из самых уникальных в мире. Нарушителям грозит штраф в размере до 3500 евро.

Также Италия ведёт борьбу с селфи: туристы в Портофино могут быть оштрафованы на сумму до €275 за позирование для селфи, особенно в популярных местах. Мера была введена из-за чрезвычайно загруженных мест в итальянском городе, которые делают передвижение по Портофино очень сложным как для местных жителей, так и для туристов.

А в Венеции с начала летнего сезона под запрет попало сопровождение туристов с громкоговорителем. Кроме того, итальянское правительство ограничило количество туристов в группе до 25 человек, поскольку оно стремится уменьшить "путаницу и беспорядки".

Дорого может обойтись туристу также попытка посидеть на знаменитой Испанской лестнице в Риме. Они могут быть оштрафованы на сумму от €250 до €400, если они сидят на этих ступеньках - мера, которую активисты в Италии считают чрезмерной.

Португалия:

На этом фоне запреты в стране вполне миролюбивы и логичны: отдыхающие в Португалии могут быть оштрафованы на сумму до €36 000, если они слушают громкую музыку на пляже. Это касается и использования портативных колонок.

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