В турецких отелях хотят отменить систему «все включено»

Систему услуг для туристов "все включено" вновь предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Об этом пишет газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале утверждается, что система all inclusive много лет приносила пользу для турецкой сферы туризма, однако есть повод вновь обсуждать отмену "все включено" в отелях. Авторы утверждают, что дальнейшее использование этой системы может привести к проблемам для страны.

"Таким образом, больше нет необходимости рассматривать (отмену. - Прим. ред.) системы "все включено" как табуированную тему", - говорится в материале.

До этого президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья (АКТОБ) Каан Кавалоглу предложил частично пересмотреть формат "все включено".

Он предложил рассмотреть формат "Плати по мере использования". При такой системе турист сможет выбирать продукты и напитки, которые будет использовать.

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