Пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, грозят десятилетия тюрьмы

Жителю Нью-Йорка, по вине которого самолет изменил курс, грозят десятилетия тюрьмы, сообщается на портале WRIC ABC 8News.

Как передает Day.Az, инцидент произошел 13 мая 2023 года во время беспосадочного перелета из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Нью-Йорк. Один из пассажиров самолета, 31-летний Джеймс Тиквон Форд, стал угрожать бортпроводникам, которые уличили его в употреблении алкоголя на борту и напомнили, что это запрещено. В ответ на замечание пассажир начал вести себя "неуважительно" и оскорблять членов экипажа. Те предупредили мужчину об ответственности за дебош и пригрозили ему вызвать полицейских, когда рейс прибудет в Нью-Йорк.

Форд заметил, что полиция "сначала должна его поймать". Затем он начал угрожать применением силы и расправой одной из стюардесс, а несколько пассажиров заявили, что мужчина мог пронести на борт огнестрельное оружие и говорил, что "разнесет самолет на части". Жена Форда попыталась отобрать у него бутылку коньяка, что привело к ссоре между супругами, которую пришлось разнимать другим пассажирам.

Узнав о происходящем в салоне, пилоты вынужденно отклонились от намеченного курса и приземлились в Ричмонде. Форд сразу же был задержан. Недавно он признал себя виновным во вмешательстве в работу экипажа самолета. Приговор мужчине будет вынесен 2 апреля, ему грозит до 20 лет лишения свободы.