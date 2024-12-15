Опытная тревел-блогерша назвала главные ошибки отдыхающих в отелях "все включено". Своим мнением она поделилась с Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, по словам Келли Мадьярикс, выбирать рестораны для ужина нужно заранее, еще до прибытия в гостиницу, поскольку все хотят забронировать лучшее место. А на шведских столах не стоит необдуманно собирать в тарелку все предлагаемые блюда, заметила она. Лучше сначала пройтись по всему залу и ознакомиться с представленной едой.

Также Мадьярикс посоветовала брать с собой в отпуск термокружку и наполнять ее любимым напитком во время приема пищи. Это экологично и поможет сохранить воду или сок прохладными намного дольше, чем обычный пластиковый стакан.

Еще одной ошибкой новичков на курортах "все включено" она назвала неумение пользоваться всеми возможностями отеля. Келли отметила, что некоторые гостиницы входят в комплекс с несколькими соседними объектами размещения. И эти объекты, как и все их развлечения, тоже доступны туристам.