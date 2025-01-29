Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия над Каспием
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Дубай - Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Пассажирский Boeing-737 выставил код ответчика General emergency (общий сигнал тревоги) около 20 минут назад над Каспийским морем.
"Самолет совершил благополучную посадку в Астрахани. Пострадавших нет", - сообщили в авиационных службах.
Причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. По предварительной информации, пожара не произошло.
Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании. На борту находились 188 человек, включая 6 членов экипажа.
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