Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия над Каспием

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Дубай - Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Пассажирский Boeing-737 выставил код ответчика General emergency (общий сигнал тревоги) около 20 минут назад над Каспийским морем.

"Самолет совершил благополучную посадку в Астрахани. Пострадавших нет", - сообщили в авиационных службах.

Причиной экстренной посадки стала сработавшая пожарная сигнализация. По предварительной информации, пожара не произошло.

Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании. На борту находились 188 человек, включая 6 членов экипажа.