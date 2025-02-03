AZAL приостанавливает все рейсы в один из российских городов

В связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия), наблюдающимся в последнее время, включая сегодняшний день, авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, передает Day.Az.

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

AZAL продолжает внимательно следить за ситуацией и своевременно информировать пассажиров о любых изменениях в расписании.