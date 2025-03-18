https://news.day.az/tourism/1738202.html Турист в Таиланде напал на сотрудников отеля Турист напал на сотрудников отеля на курорте Пхукет в Таиланде. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал The Phuket News. Вечером 17 марта 44-летний Резу Брахман Фарши из Ирана стал вести себя агрессивно в гостинице и ударил одного из работников шприцем. На место происшествия вызвали полицию.
Турист в Таиланде напал на сотрудников отеля
Турист напал на сотрудников отеля на курорте Пхукет в Таиланде.
Как передает Day.Az, об этом сообщил портал The Phuket News.
Вечером 17 марта 44-летний Резу Брахман Фарши из Ирана стал вести себя агрессивно в гостинице и ударил одного из работников шприцем. На место происшествия вызвали полицию.
Правоохранители пытались успокоить иностранца путем переговоров, но он отказался сотрудничать. Тогда полицейские вызвали подкрепление и усмирили злоумышленника электрошокером.
В результате мужчина получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь, а затем взяли под стражу. Мотивы нападения и состояние пострадавших сотрудников отеля не раскрываются.
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