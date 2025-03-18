Турист в Таиланде напал на сотрудников отеля

Турист напал на сотрудников отеля на курорте Пхукет в Таиланде.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал The Phuket News.

Вечером 17 марта 44-летний Резу Брахман Фарши из Ирана стал вести себя агрессивно в гостинице и ударил одного из работников шприцем. На место происшествия вызвали полицию.

Правоохранители пытались успокоить иностранца путем переговоров, но он отказался сотрудничать. Тогда полицейские вызвали подкрепление и усмирили злоумышленника электрошокером.

В результате мужчина получил незначительные травмы. Ему оказали первую помощь, а затем взяли под стражу. Мотивы нападения и состояние пострадавших сотрудников отеля не раскрываются.