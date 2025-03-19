Ryanair нашла новый способ "содрать деньги" с пассажиров

Очередной "сравнительно честный" способ изъятия денег у пассажиров предложила ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, известная как своими дешёвыми билетами, так и своими скандальными инициативами, которые позволяют содрать с пассажира дополнительные деньги на ровном месте.

Как передает Day.Az, жертвой нового предложения станут опаздывающие пассажиры, а также те, кто не желает долго сидеть в аэропорту.

"Несоблюдение правила 40 минут повлечет за собой штраф в размере 100 евро", - предупредил лоукостер в европейской прессе.

Такой штраф грозит путешественникам, которые опаздывают или предпочитают прибыть непосредственно перед закрытием посадки, чтобы не оставаться в аэропорту слишком долго.

"Штраф на месте будет применяться к каждому пассажиру, который прибудет на стойку регистрации менее чем за 40 минут до запланированного времени вылета своего рейса. При этом к этому момент стойка регистрации уже будет закрыта и начнется посадка на борт. Такой же штраф будет применяться к тем, кто попытается забронировать билет на следующий рейс после опоздания на первоначальный", - уверяет лоукостер.

Отметим, что посадка не рейс обычно начинается за 45 минут до его отправления. Туристам посоветовали "регистрироваться онлайн и прибывать в аэропорт заблаговременно".

При этом ранее Ryanair вообще пыталась отделаться от регистрации на стойках и перейти на электронные посадочные талоны, но это ей не удалось. Мера отложена до конца этого года.

"Пассажиры по-прежнему смогут загрузить и распечатать бумажный посадочный талон до 3 ноября 2025 года", - сообщил лоукостер.