Пляжи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Ряд пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) закрыли из-за разлива нефти. Ограничения коснулись в том числе пляжа Кальба в эмирате Шарджа, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о пляжах на берегу Оманского залива на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа.

Местные отели предлагают туристам воспользоваться специальными шаттлами, которые доставят их в разрешенные для купания места. Туроператоры оказывают помощь при переселении. При этом отмечается, что количество жалоб и просьб о переселении от туристов из России минимальное.