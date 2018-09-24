Первая в мире мясная лабораторная колбаса

На днях в Сан-Франциско соучредители стартапа под названием New Age Meats провели дегустацию свиной колбасы, полностью состоящей из клеток, выращенных из живой свиньи по имени Джесси.

Лабораторную колбасу отваривали прямо при посетителях, ее аромат живо заполнил зал дегустации. И он оказался реально мясным! После приготовления и нарезки колбасу предложили дегустаторам (среди которых были журналисты и потенциальные инвесторы). В дополнение предлагались специи по вкусу: шалфей, имбирь и белый перец, а также овощной соус и соевый белок. Участники пробовали колбасные кусочки и попутно передавали друг другу фотографии Джесси, чьи клетки, взятые с помощью биопсии, вошли в мясо.

Идея производства лабораторной колбасы состоит в том, чтобы получить натуральный мясной продукт, не причиняя вреда животным. Компания New Age Meats является одной из примерно полудюжины зарождающихся компаний, которые стремятся создать альтернативу традиционному животноводству. Предполагаемые плюсы - не только сохранение жизни животных, но и снижение количества отходов, а также получение более здорового продукта.

Колбасу New Age Meats впервые в истории изготовили из жировых и мышечных клеток, что обусловило ее максимальное сходство с мясным продуктом. Возможно, лабораторная колбаса являлась даже в большей степени колбасой, чем привычные продукты под тем же названием. Впрочем, оболочка, в которой варили колбасу, была вегетарианской. Посетители нашли колбасу восхитительной. Вкус признали слегка копченым и пикантным, а текстуру - по-настоящему колбасной.