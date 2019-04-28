По воровским понятиям, требования к хранителю общака весьма суровы, и на этот счет существует даже свод определенных требований и правил.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Он должен быть "святым человеком"

В сводном курсе лекций для студентов юридических вузов, подготовленном двумя грузинскими правоведами, старшим научным сотрудником Института Государства и права АН Грузии Георгием Глонти и проректором грузинской Академии МВД Гиви Лобжанидзе, приведен текст документа, который попал в правоохранительные органы - это своего рода инструкция по организации общака.

Судя по данному документу, общак - это не только воровская "касса взаимопомощи" как таковая, но и определенная структура со своей иерархией (по крайней мере, в МЛС). "Рулевой" общака, по определению, - кристально честный человек, досконально знающий и твердо соблюдающий воровские понятия. Кроме того, он должен быть юридически подкован, иметь большой арестантский стаж и уметь правильно растолковать подчиненным все вопросы, связанные с общаком. Общак [у приверженцев воровской идеологии] считается "святым местом", а его держатель (держатели) - "святыми (тог есть, безукоризненными по воровским понятиям) людьми".

В структуре общака в МЛС, как следует из инструкции, приведенной Лобжанидзе и Глонти, может быть до полутора десятков человек, курирующих различные участки и направления - личные и общие свидания, жилую и производственную зоны, санчасть, больницу и т.д. "Рулевых" может быть два, и они содержатся за счет общака. За каждым отрядом в зоне закреплен "шнифт", который должен собирать дань с заключенных.

Тем не менее, бóльшая часть средств поступает в воровской общак с воли. Как подтверждал генерал милиции, исследователь отечественной криминальной субкультуры Александр Гуров, эта казна пополняется за счет отчислений из ОПГ, других преступных сообществ. В современном обществе денежные операции по пополнению общака проходят через банковскую сферу.

Что грозит держателю общака, самовольно взявшему деньги

"Рулевой" не волен самостоятельно распоряжаться средствами общака, решение о расходовании "кассы взаимопомощи" принимает воровская сходка. За похищение "святого места" или же части денег общака вору, по понятиям, грозит смерть, и случаи подобных убийств бывали. Лобжанидзе и Глонти приводят пример, когда вор купил себе на общаковские деньги трехэтажный особняк. Его заставили продать дом, взять для расплаты по долгу кредит под огромные проценты (из общака же) и погасить его.

Традиции уже не те

В интервью, данном в 90-х годах автору книги "Воры в законе и авторитеты" Сергею Дышеву полковником милиции Вячеславом Храпоненковым, ветеран МВД СССР рассказал, что с распадом Советского Союза воровские традиции, касающиеся хранения общака, теперь уже далеко не всегда соблюдаются - современные воры в законе живут в шикарных особняках, имеют жен и (или) любовниц, иномарки люкс-класса. Хотя, по понятиям, должны вести себя гораздо скромнее. Храпоненков приводит историю с бизнесменом, который отказался платить в общак. Предприниматель сказал гонцам, приехавшим к нему от воровского авторитета, что согласен перечислять средства на счет колонии, привозить в МЛС продукты и многое другое - но только целенаправленно, чтобы все это пошло именно на нужды заключенных. И от бизнесмена отстали.

Недавно в Москве задержали вора в законе Кахабера Парпалию (Каху Гальского), которого информагентство "Прайм Крайм" называет держателем российского воровского общака. По информации "Прайм Крайм" 43-летний Каха Гальский, коронованный в 1999 году, вообще судим не был, но, тем не менее, считается одним из самых влиятельных российских "законников".