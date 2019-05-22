«Сити» снял шикарный пранк: Агуэро и де Брюйне разыграли фанатов, уронив фэйковый кубок АПЛ - ВИДЕО
В понедельник в сети появилось шокирующее видео: на асфальте лежит расколотый кубок АПЛ, а Агуэро с растерянным видом смотрит на него с балкона, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Многие подумали, что игроки "Ман Сити" снова уронили трофей - в прошлом году это сделал Зинченко. Но английские СМИ предположили, что "Сити" снял пранк, так как видео получилось очень подозрительным (смех за кадром, трудно разглядеть, настоящий ли это трофей).
И это действительно был пранк! Причем очень крутой: Агуэро и де Брюйне тонко разыграли группу фанатов.
В день чемпионского парада клуб пригласил на базу болельщиков, у которых эта дата совпала с днем рождения. Там их встретили Агуэро и де Брюйне, и вместе с болельщиками они вышли на балкон, где стоял кубок АПЛ.
Сотрудник попросил не трогать трофей, но после его ухода футболисты устроили с фанатами фотосессию. И во время нее Агуэро и де Брюйне специально уронили кубок с балкона - это повергло фанатов в шок.
Но вскоре игроки принесли настоящий трофей и всех успокоили.
Отличная актерская игра!
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