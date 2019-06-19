В Баку пройдет Фестиваль красок HOLILAND
6 июля в 11.00 в Karvan Palace в Баку пройдет фестиваль красок HOLILAND. Команда One Group обещает посетителям хорошее настроение и море ярких улыбок. И не только улыбок!
Как передает Day.Az. об этом пишет Trend.
В процессе фестиваля люди обсыпают друг друга цветным порошком - холи-краской. Разноцветные лица и одежда поднимают настроение как минимум одним только своим видом. Праздник сопровождается музыкой и танцами, тем самым дарит людям яркие и незабываемые эмоции. Холи позволяет расслабиться, почувствовать себя ребенком и просто отдохнуть от серых будней!
Кроме того, ребята из One Group обещают много сюрпризов и конкурсов для своих посетителей! Вас будут развлекать MC Fearless,BeerMan, JagermeisterMan, Step Sister Dance Show, а также ди-джеи DJ Stasy, DJ Chaos, DJ TM, DJ Zak Mars, DJ Kenx, DJ Mike, DJ Came.
Позвольте краскам ворваться в вашу жизнь! Веселое мероприятие по доступным ценам способно порадовать всех! А вы готовы к позитивным летним эмоциям?!
Билеты можно приобрети здесь: https://iticket.az/ru/events/concerts/holiland-festival-of-colors/12126
Для подробной информации:
Instagram: one.group.az
+994516663131
+994775007001
+994554353397
Кстати, позвонив по указанным номерам, читатели имеют возможность получения бесплатных билетов.
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