В зависимости от уровня в гостиницах предлагается определенный набор услуг. Однако можно рассчитывать и на дополнительные преимущества.

Не поленитесь узнать у администратора, доступны ли вам такие вещи по запросу:

1. Зарядки и сетевые адаперы, а также удлинители. Как правило, такие аксессуары есть во всех отелях.



2. Утюг.



3. Щипцы для волос, плойка.



4. Фен. Даже если вы живете в 2-звездочной гостинице или хостеле, администратор наверняка поможет вам.



5. Книги. Обычно они есть в свободном доступе на специальной полке в лобби. А некоторые пятизвездочные отели даже предлагают гостям ридер. Пользоваться им можно все время пребывания в отеле.



6. Ночник.



7. Зубная паста, жидкость для снятия лака и другая косметика, не входящая в стандартный набор.



8. Набор для шитья. Пришить оторвавшуюся пуговицу теперь не составит труда.



9. Пластиковые пакеты на молнии. Незаменимая вещь для упаковки жидкостей и других мелочей в ручную кладь также часто есть у администратора.



10. Фломастеры, ручки, карандаши, бумага. Многие отели уровня 3, 4 звезды и выше предлагают все необходимое, чтобы постояльцы могли отвлечь своих детей.

Кроме того, постояльцы сетевых пятизвездочных отелей также могут попросить:

Подушку необходимой жесткости. ConradHotels, а также AcqualinaResort & Spa позволяют даже заказывать себе подушки через мобильное приложение.

GoPro напрокат. Во всех карибских отелях сети Marriott можно одолжить на стойке HERO4. Менеджеры уверены, что это отличный маркетинговый ход: постояльцы любят делиться на своих страничках умопомрачительными снимками с определенной геолокацией.

Люксовый автомобиль. Thompson Chicago предлагает напрокат LX 570 или кабриолет IS 350 от премиум-бренда Lexus, а Rancho Valencia Resort & Spa - кабриолеты и внедорожники Porsche. В сети Beverly Wilshire в дневное время можно заказать Rolls-Royce Phantom с водителем.

Коврик для йоги и другое спортивное снаряжение.

Детские игрушки. Теперь место в чемоданах можно освободить под собственные наряды!

Тщательно изучайте сайт выбранной вами гостиницы и пользуйтесь всеми доступными вам предложениями. Хорошего отдыха!