Говорят: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Эту поговорку можно с не меньшей долей истинности видоизменить так: скажи мне, чем ты занимаешься, и я скажу тебе, какой ты. В самом деле, по истечении достаточно длительного времени (5 и более лет) профессия неизменно накладывает на личность человека соответствующий отпечаток, в том числе негативный, хотя, казалось бы, в сущности своей ничего неадекватного не имеет. Приводим небольшой перечень таких профессий.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Юрист

Как правило, эту профессию выбирают люди очень скрупулезные и мнительные ("Как бы чего не вышло..."). Со временем эти качества нередко доходят до абсурда, что отталкивает "нормальных" людей, ведь даже в личных отношениях юристы начинают искать какой-то подвох. Наконец, гиперинформированность правоведов может запросто превратить их в угрюмых "ботаников".

2. Бухгалтер

Известна шутка, что "бухгалтер" - это "диагноз". И вправду, некоторые люди этой профессии настолько вживаются в свой деловой образ, что даже переносят дотошность и "любовь" к цифрам в личную жизнь. У бухгалтеров заведено все делать четко и правильно, поэтому что-либо экстремальное и новое вызывает у них страх и очень настораживает. Со временем многие люди этой профессии превращаются в жутких снобов и зануд. Чтобы избежать этого, бухгалтерам необходимо периодически отрываться от бумаг и больше общаться с людьми, ведь иначе есть риск оказаться вторым Акакием Башмачкиным (герой повести Н. В. Гоголя "Шинель"), чей мир состоял только из букв и запятых.

3. Врач

Имеются в виду врачи, которые в своей практике сталкиваются с серьезными заболеваниями, страданиями и смертью. Врач на себя берет очень большую ответственность за пациентов. Зачастую равнодушие, цинизм и эмоциональная закрытость медиков - лишь вынужденная психологическая защита от стрессов, то и дело возникающих на почве постоянного наблюдения страданий.

Психологи рекомендуют людям с такой профессией больше делиться внутренними проблемами и переживаниями с близкими людьми, а также не забывать о сопереживании, которого ждут родные. Служебные неприятности и заботы следует оставлять на работе, а за ее пределами стараться всячески избегать дополнительного стресса.

4. Военнослужащий

Как известно, военнослужащие - люди строжайшей дисциплины. Увы, нередко они "строят" даже своих родных и близких, превращаясь в домашнего диктатора, а то и тирана. Психологи утверждают, что военные со временем приобретают такой тип профессиональной деформации личности, который уже практически не возможно исправить. Офицер - это образ жизни.

5. Журналист

Люди, выбравшие профессию журналиста, как правило, очень скромные и предпочитающие оставаться в тени ("Он в этом событии главный, а я только беру интервью"). Кроме того, они любопытны. Конечно, журналистская практика все эти качества развивает, итог чего хорош далеко не всегда. Человек может удариться в эгоцентризм и откровенную бестактность, у него может сформироваться патологическая установка, что он проживает не свою жизнь.

6. Учитель

Люди данной профессии нередко высокомерны. Как правило, у них завышена самооценка, причем не зависимо от степени профессионализма. Легко быть значимым на фоне ребенка - личности, пока еще далекой от раскрытия, и порой самомнение учителя выливается в авторитарность - если не по отношению к школьным подопечным, то по отношению к домочадцам. Учителям особенно необходимо умение ставить себя на место другого человека, а также культивирование скромности и терпимости.

7. Психолог

Не секрет, что многие люди, решившие стать психологом, прежде всего хотят разобраться в самих себе, а не в проблемах будущих пациентов. По факту, из-за постоянного лицезрения чужих отклонений от собственных "тараканов" такие люди могут так и не избавиться. Более того, личные проблемы нередко усугубляются. А еще благодаря знанию человеческой натуры психологи легко становятся манипуляторами, бессовестно использующими окружающих в своих корыстных целях.

Психологам следует четко разделить свою профессиональную и личную жизнь, а также научиться не воспринимать людей только как материал для очередного исследования.

8. Менеджер по продажам

Продать товар, особенно неликвидный, - целое искусство, в той или иной мере заставляющее человека лукавить, хитрить, а порой и просто обманывать. Опытные продажники - это люди, как правило, достаточно ушлые. Еще один недостаток работников данной профессии - излишняя болтливость и чрезмерный артистизм, которые могут стать причинами неестественности в повседневной жизни. Таким людям рекомендуют почаще абстрагироваться от мыслей о работе.

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