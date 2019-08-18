В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщили о максимальной в истории температуре в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию. Об этом пишет Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным NOAA, температурный рекорд 26 июля был зафиксирован шведской метеорологической станцией Маркусвинс - она находится на южной окраине полярного круга.

Как отметили в управлении, температурный рекорд в июле также был установлен на Аляске, что повлекло за собой лесные пожары и массовую гибель лосося. Кроме того, из-за потепления лед в водах Аляски исчез на 6-8 недель раньше обычного срока.

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