Столица Грузии Тбилиси исторически был одним из литературных и культурных центров Кавказа. В том числе, многие представители интеллигенции, сыгравшие значимую роль в литературно-культурной и общественно-политической жизни Азербайджана, жили и творили именно в этом городе.

Сегодня, манящий взоры богатствами древней культуры Тбилиси, тем не менее, не прочь блеснуть и новизной.

Day.Az со ссылкой на Trend предлагает увлекательное фотопутешествие в это гармоничное средоточие старины и современности...

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