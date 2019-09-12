Несмотря на железный занавес, в Советском Союзе все же были ниши, в которые вход иностранцам не был запрещен. Одной из таких ниш были морские круизы на советских теплоходах. Граждане СССР тоже были не обделены благами цивилизации: избранные могли отправиться в круиз, чтобы хотя бы ненадолго пожить "заграничной жизнью".

Как передает Day.Az, об этом пишет bigpicture.ru.

В этом выпуске вы найдете фотографии из буклетов 70-80-х годов, рекламирующих круизный отдых, некий подвид западной жизни на советских круизных суднах.

Во времена СССР, когда поездка за рубеж была большой редкостью и символом невероятного престижа, круизы пользовались огромной популярностью среди советских граждан. Конечно же, в основном это касалось не морских круизов, а речных - в первую очередь по Волге и ее притокам.

Такие круизы пользовались огромной популярностью среди граждан СССР, поскольку путевки распространялись через профсоюзные организации и доставались работникам крупных предприятий значительно дешевле реальной стоимости, всего за 30%. Иногда скидки достигали 90-95%. Остальную сумму доплачивали профсоюзы и государство.

По очень большому блату или (за особые достижения в труде) по профсоюзной линии можно было приобрести путевку на морской круиз - по Черному и Средиземному морям. Именно в такой круиз посчастливилось попасть герою Юрия Никулина из всеми любимого фильма "Бриллиантовая рука". Обласканные судьбой счастливчики могли даже попасть в морские путешествия вокруг Японии и вдоль побережья Западной Африки.

Выбор капиталистических стран для турпоездки был небольшим: ежегодно отправлялось несколько групп в Финляндию, особо избранные - в морской круиз "Вокруг Европы" или "По Средиземному морю", туристы попроще - в круиз "По Дунаю", одну-две группы в год направляли во Францию или в Англию, Австрию, Канаду, США. Иногда были экзотические туры: например, в 1961 г. - "По странам Африки", в 1962 г. - Индия, в 1969 г. - "Тунис, Алжир, Куба", в 1972 г. - круиз вокруг Японии. Стоимость путевок была разной. Круиз вокруг Европы на одном из самых комфортабельных в то время лайнеров "Шота Руставели" обходился в 500-800 рублей (в зависимости от класса каюты). Круиз вокруг Западной Африки на теплоходе "Башкирия" стоил от 600 до 827 рублей плюс дорога до Одессы и покупка валюты на 24 рубля. Так выглядела стандартная каюта на советском круизном теплоходе. История советского морского туризма началась в 1957 году, когда "Интурист" арендовал два судна - "Победу" и "Грузию", на которых и осуществлялись морские путешествия вокруг Европы и Одессы в Ленинград. Кстати, именно на "Победе" шли съемки знаменитой комедии "Бриллиантовая рука" - в ней судно выступало как "Михаил Светлов". В 50-е теплоход "Петр Первый" начал проводить черноморские кру­изы для туристов из соцстран. На фото: немецкие отдыхающие на теплоходе "Белоруссия". Для иностранных туристов во время таких круизов была подготовлена серьезная культурная и экскурсионная программа. Монополист на советском туристическом рынке "Интурист" занимался организацией не только групповых туров, но и индивидуальных морских и речных круизов, поездок иностранцев на курорты СССР, а советских граждан - на зарубежные курорты. Устраивались и эксклюзивные туры, например для охоты. В целях рекламы туристских поездок в Советский Союз "Интурист" издавал туристские проспекты, буклеты, плакаты, рекламные туристские фильмы, проводил рекламу по радио и телевидению, а также и через советскую и иностранную прессу. С 1956 по 1985 год СССР посетило более 70 млн иностранцев из 162 стран, хотя не все приезжали как туристы.

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