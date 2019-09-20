Сегодня звезды гороскопа предполагают повышенную энергичность и целеустремленность, но вместе с тем мало склоняют к рациональному распределению ресурсов. Проще говоря, в такой день велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания. Поэтому, прежде чем надрываться, подумайте, а так ли важна поставленная цель? Быть может лучше будет ее отложить на потом? Ну и главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?

Овен

Сегодня Овну весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Овна сегодня появится шанс пораньше закончить дела - только его и видели! Работа ведь не волк!

Телец

Сегодня судьба дает Тельцам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Тельца могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Телец собирался поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Близнецы

Сегодня Близнецы будут находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему их дела могут продвигаться будто бы сами собой. Они одинаково играючи сумеют справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Близнецов смело могут закрывать сегодня ими любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони они способны сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Рак

Сегодня Рак получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Рака: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Раку своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.

Лев

Сегодня Льва ждет непростой день - события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это - следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Льва в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет, чтобы все пошло наперекосяк, сегодня ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве заняться проектом, который она вынашивала уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно сегодня Дева может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ей запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Деве стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

Весы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Весы: они имеют шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на их карьере, статусе или уровне жизни! Причем Весы могут стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сами распускают их. Так что, во избежание неприятностей, им стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Весам сегодня просто необходимо - это позволит им найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Скорпион

Сегодня Скорпион испытает такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это его натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в его делах наметился ступор. Окружающие кажутся ему более успешными? Звезды гороскопа советуют Скорпиону меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были "на коне", и зафиксируйте в себе это чувство - оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!

Стрелец

Сегодня главной движущей силой Стрельца в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Стрельца, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Стрелец совершит сегодня шаги, которые в другое время не сделал бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.

Козерог

Сегодня Козерог будет настроен на конфликт - по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Козерог не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же - склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Козерог будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Водолей

Сегодня залогом успеха Водолея будет его умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от него ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Водолей сегодня способен безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для него. Даже если для этого ему придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа обещают Рыбам отличный день для любых начинаний! Практически все, за что они возьмутся, со временем сулит им прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Рыбам, - это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, они рискуют поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

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