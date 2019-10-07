Руины древнего мегаполиса обнаружили в Израиле во время раскопок в окрестностях Тель-Авива. По данным ученых, он был основан около 5000 лет назад, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Для своего времени город был настоящим мегаполисом: там проживало около 6000 жителей, а его площадь составляла около 65 гектаров, сообщает телеканал "Россия 24". На сегодняшний день это крупнейшая городская зона бронзового века в регионе.

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