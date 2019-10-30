Диета - это всегда ограничение и голодание. Но существуют такие продукты, которые не только полезны для здоровья, но и помогают сбросить лишний вес. Из них можно готовить блюда, которые понравятся вам и вашим близким.

Овощи и бобовые

В овощах нет жира, есть много воды и клетчатки. Фасоль, чечевица, горошек и другие бобовые - легко насыщают вас за один приём пищи. В них много витаминов. Овощи разного цвета - жёлтые, оранжевые, зелёные, фиолетовые и красные - полезно включить в свой рацион. Также можно делать салаты из чечевицы. Крем-супы из фасоли, бутерброды из протёртых бобовых, запечённую тыкву и борщ с добавлением нута.

Для заправки салатов используйте сок лимона, оливковое масло, соус из растительного масла и специй. Чеснок, пряности и специи разнообразят ваше меню.

Соленья и консервы - не лучший способ сбросить вес. В них много соли и натрия, который тормозит потерю килограммов.

Есть определённые продукты, которые стоит включить в ежедневное меню:

Спагетти твёрдых сортов.

Овсянка с фруктами, клубникой, вишней и другими ягодами. Гречка, грубая пшеница (полба), тёмный рис, кускус.

Если вы купили хлебопечку, то выпекайте хлеб из цельной муки.

Готовьте те каши, которые варятся долго. Быстрый завтрак содержит углеводы и сахар.

Белковые продукты

Здесь нужно обратить внимание на птицу, мясо, рыбу. Кальмары, орешки и семена тыквы. Рыбу нужно есть 2 раза в неделю. Её надо запекать и подавать вместе с овощами. Яблоки и банан подойдут для перекуса.

Молочные продукты

Сыр, творожная масса, домашний кефир, айран и др. молочные продукты богаты полезными бактериями и кальцием. Они приводят в порядок работу кишечника.

Фрукты

Яблоки, груши, бананы, отлично добавлять в творог и овсянку. Начиняйте фруктами блинчики и не добавляйте в каши варенье.

Запретных продуктов нет, просто их нужно принимать в меру. Ешьте с удовольствием и включите в свой рацион данные продукты хотя бы на 2 недели.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın