Наверняка известная певица Тейлор Свифт и не знает, что в городе Балларат (Австралия) живёт её преданная поклонница, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Этой девочке всего два года, но она не только с удовольствием смотрит видеоклипы Тейлор, но и готова пуститься в пляс под её песни.

Конечно, не всё пока выходит гладко, но энтузиазма малышке не занимать, так что многие зрители посчитали, что из этого юного дарования со временем вполне может вырасти звезда танца.

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