Оксфордский словарь выбрал "словом года" 2019 словосочетание "climate emergency", которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".

Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в шорт-лист, из которого было выбрано "слово года" были включены понятия - "климатическое событие", "климатическое опровержение", "экологическая тревога", "вымирание" и выражение "flight shame", которое подразумевает то, что человек испытывает чувство вины, когда летает на самолете из-за вредных для природы выбросов.

По словам Оксфордского редактора словаря Кэтрин Коннор Мартин, когда они выбирали слово года, стало очевидно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем.

"Это отражает реальную озабоченность англоязычного мира в 2019 году", - добавила она.

Кроме того, недавними "словами года" также стали токсичный", "пост-правда" и "вейп".

Акция "слово года" предназначена для того, чтобы подчеркнуть слово или выражение, которое отражает настроение или озабоченность людей в уходящем году, а также отражает культурно-значимые термины.