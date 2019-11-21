Оксфордский словарь назвал самое популярное слово 2019 года
Оксфордский словарь выбрал "словом года" 2019 словосочетание "climate emergency", которое переводится как "чрезвычайная климатическая ситуация".
Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в шорт-лист, из которого было выбрано "слово года" были включены понятия - "климатическое событие", "климатическое опровержение", "экологическая тревога", "вымирание" и выражение "flight shame", которое подразумевает то, что человек испытывает чувство вины, когда летает на самолете из-за вредных для природы выбросов.
По словам Оксфордского редактора словаря Кэтрин Коннор Мартин, когда они выбирали слово года, стало очевидно, что проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы, с которыми мы работаем.
"Это отражает реальную озабоченность англоязычного мира в 2019 году", - добавила она.
Кроме того, недавними "словами года" также стали токсичный", "пост-правда" и "вейп".
Акция "слово года" предназначена для того, чтобы подчеркнуть слово или выражение, которое отражает настроение или озабоченность людей в уходящем году, а также отражает культурно-значимые термины.
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