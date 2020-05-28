Ученые назвали диких животных, которые рискуют подхватить COVID-19
Биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова рассказала, что обитатели океанариумов, в том числе китообразные, могут заразиться COVID-19 от людей.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Воронцовой, исследователями было выделено 40 видов животных, которые могут заразиться новым коронавирусом.
К таким животным относятся, в частности, тюлени и все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы. В группу риска попали также человекообразные обезьяны.
Биолог отметила, что передача коронавируса между данными животными и человеком происходит в обоих направлениях.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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