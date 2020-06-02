На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала мощную вспышку на Солнце.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте NASA.

Как отмечают ученые, это наиболее крупная вспышка с октября 2017 года. Ее относят к М-классу, то есть к средней из больших вспышек.

Испускаемое излучение, считают специалисты, не может отразиться на здоровье людей, но может повлиять на качество сотовой связи и сигнала GPS.