НАСА объяснило "радугу" на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором видна "радуга". Фотография породила в Сети множество гипотез о происхождении этого "земного" явления, и в НАСА решили прояснить ситуацию, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, ее здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отраженного от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга - вспышка от линзы", - написали сотрудники агентства в Twitter.

Планетоход Perseverance 18 февраля сел в районе кратера Езеро (Jezero) на Марсе. Сама миссия Mars 2020 с ровером стартовала с Земли в июле прошлого года. Пятый марсоход в истории американского космического ведомства оснащен семью научными инструментами для изучения строения и геологии Красной планеты.